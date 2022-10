Junges Quintett stahl in Hall rund 100 Getränkedosen und Bierflaschen

Hall in Tirol – Fünf junge Einheimische sollen sich in der Nacht auf Montag im Getränkelager eines Gastronomiebetriebs in Hall bedient haben. Laut Polizei sollen die zwei Frauen und drei Burschen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren etwa 100 Getränkedosen und Bierflaschen gestohlen haben. Das Quintett wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)