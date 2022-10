Ab sofort Führungsduo bei den RegionalMedien Tirol

Innsbruck – Thomas Zerlauth ist ab sofort Teil der Geschäftsführung der RegionalMedien Tirol und wird die Weiterentwicklung des Unternehmens und seiner Projekte verantworten. Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Fredy Pfurtscheller bildet er das Führungsduo; sein Vorgänger Gunther Sternagl wechselt in die RegionalMedien Austria. Der 42-jährige Zerlauth, der ab 2010 die Aktivitäten von Swarovski Optik in der Region Zentral- und Osteuropa geleitet hatte, will das Unternehmen „aus Liebe zur Region“ nachhaltig weiterentwickeln. (TT)