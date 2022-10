„Rise&Fall“ in Mayrhofen feiert Jubiläum mit Schweiß

„Vier Leute, ein Team, kein Erbarmen“ – so lautet das Motto des beliebten Sportbewerbs in Mayrhofen. Viererteams aus der ganzen Welt treten in den Disziplinen Skibergsteigen, Paragleiten, Mountainbiken und Skifahren gegeneinander an. Dieses Jahr gehen 85 Mannschaften mit insgesamt 340 Athleten an den Start, um sich im Adrenalinrausch zu messen und an ihre Grenzen zu stoßen. Spitzensportler wie ambitionierte Hobbyathleten lassen sich diesen speziellen Bewerb im Zillertal nicht entgehen.