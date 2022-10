TT-Leitartikel zur Mautpflicht am Fernpass: Der Tunnel-Blick

So rasch ändern sich die Zeiten mit einem Farbenwechsel in der neuen Tiroler Landesregierung, die heute angelobt wird. Im Frühjahr 2018 führte der geplante Fernpassscheiteltunnel noch zu einer Zerreißprobe innerhalb der Grünen, weil er damals schwarz auf weiß im schwarz-grünen Regierungsprogramm stand. Jetzt wurde das 1,4 Kilometer lange Tunnelprojekt von Schwarz-Rot in den Regierungsverhandlungen rasch abgehakt. Daraus lässt sich bereits der politische Perspektivenwechsel ablesen.