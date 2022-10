Karin Ibovnik verlässt die Innos GmbH in Lienz

Lienz – Im August 2021 übernahm die Kärntnerin Karin Ibovnik die Geschäftsführung der Innos GmbH in Lienz. Nun will sie Osttirol mit Jahresende wieder verlassen. „Aus familiären und persönlichen Gründen“, heißt es von Seiten der Wirtschaftskammer (WK), die zu den Gründungsmitgliedern der Osttiroler Standort- und Entwicklungsagentur gehört. Ab Jänner übernimmt WK-Geschäftsführer Reinhard Lobenwein interimistisch die Innos-Leitung, die Stelle wird ausgeschrieben. (co)