Eine Debatte, vor der sich jeder drückt: Ist Österreichs Neutralität noch zeitgemäß?

Was kann das Heer? Was soll es können? Für die kommenden Jahre ist mehr Geld vorgesehen, aber weniger als versprochen. Kritisiert wird, dass das Finanzressort die Heerespensionen als Teil des Budgets rechnet.

Wien – Morgen ist es wieder so weit. Der Nationalfeiertag wird begangen. Seit 1965 gibt es ihn – im Gedenken an die am 26. Oktober 1955 gesetzlich fixierte Neutralität des Landes. Immer wieder ist in den vergangenen Jahren darüber debattiert worden, ob dieser Status noch zeitgemäß ist, zuletzt wegen des Angriffskrieges des russischen Präsidenten auf die Ukraine.