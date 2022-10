Schulbus in Pflach von Zug erfasst: ÖBB betroffen und nicht untätig

Reutte, Innsbruck – Nach dem Unglück von vergangenem Donnerstag in Pflach ist es den ÖBB ein Anliegen, ihrer Betroffenheit Ausdruck zu geben. Ein Postbus war an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Güterzug gerammt worden. Der Busfahrer verstarb, zwei Kinder wurden schwer verletzt. „Unsere Anteilnahme gilt Familie und Freunden unseres Kollegen, des Postbus-Lenkers, der seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Wir wünschen den beiden Kindern, die bei dem Zusammenstoß verletzt worden sind, rasche und vollständige Genesung“, sagt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair.

Nicht erst seit dem Unfall in Pflach seien die ÖBB, mit Bund und Land, bestrebt, niveaugleiche Bahnübergänge, wo sich Schiene und Straße auf einer Ebene treffen, aufzulassen bzw. durch Unter- oder Überführungen zu ersetzen. Die Art und Weise, wie eine Eisenbahnkreuzung zu sichern sei, werde von der Behörde vorgeschrieben.

Im Außerfern ist es laut ÖBB in den vergangenen zehn Jahren „gemeinsam gelungen“, von den 71 Eisenbahnkreuzungen 21 Anlagen technisch zu sichern (mit Lichtzeichen- anlage oder Lichtzeichen plus Schranken) und 31 Anlagen aufzulassen. „Von den verbleibenden Anlagen ist ein guter Teil schon verhandelt und sobald ein Bescheid vorliegt, machen wir die Detailplanung, führen Grundstücksverhandlungen (die manchmal einfacher, manchmal schwieriger sind) und setzen dann die Maßnahmen um.“ Nur vier Kreuzungen würden auf Basis der aktuellen Bescheidlage ohne technische Sicherung bleiben.

In Pflach liegen für zwei Übergänge Bescheide vor, die Umsetzung soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Es stimme, dass die Termine aufgrund von Ressourcenmangel schon zweimal verschoben werden mussten.

„Der Ruf nach einer raschen Sicherung der betroffenen Kreuzung in Pflach ist absolut verständlich und auch wir sind daran sehr interessiert“, so Gasser-Mair. Ein derartiges Projekt brauche aber gewisse Voraussetzungen wie behördlichen Bescheid, Detailprojekt, Finanzierung und, wie in diesem Fall, auch Fremdgrund für die Errichtung der nötigen Infrastruktur. (TT, hm)