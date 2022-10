TT-Analyse zu Ukrainern in Tirol: Wunden heilen und Wurzeln schlagen lassen

Gestern sollten 50 ukrainische Vertriebene aus dem Heim in der Innsbrucker Trientlgasse ins Stift Fiecht nach Vomp gebracht werden. All das, was sich diese Frauen, Buben, Mädchen aufgebaut, was sie lieb gewonnen, die Arbeitsplätze und Schulklassen, in welche sie sich eingefügt haben, hätten sie zurücklassen müssen. Und wieder von vorne beginnen. Wohl wegen massiver Proteste aus der Bevölkerung wurde die geplante Umsiedlung im letzten Moment abgeblasen. Einen ähnlichen Fall gab es zuletzt in Jenbach. Das waren jeweils humane und deshalb die einzig richtigen Entscheidungen. Die Verantwortlichen der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) sind gut beraten, in Zukunft ohne vorherigen Aufschrei so zu handeln.