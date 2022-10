Pilotprojekt „noamol-Box“: Bereits 18 Tiroler Gemeinden eingebunden

Innsbruck, Schwaz – Spielzeug für Spielzeug geht er mit seiner Tochter durch. Eine zweite Puppe landet im Karton. Obendrauf kommt noch der Plüsch-Bär, obwohl die Sechsjährige dabei besonders lange überlegt hat. Braucht sie ihn noch? Oder gibt sie ihn weg? Auch ein paar Spiele landen in der Box. Und dann ist Alfred Egger überrascht: „Manches auszusortieren ist meiner Tochter nicht leicht gefallen, aber plötzlich meinte sie, wenn ein anderes Kind eine Freude damit hat, dann trenne sie sich gerne von Spielsachen, weil sie so ein zweites Leben bekommen.“ Der Chef der Abfallwirtschaft Mitte Tirol (ATM) hat mit seiner Tochter eine der ersten „noamol-Boxen“ gefüllt.

Die kostenlose noamol-Box soll eine umweltschonende Möglichkeit bieten, um mit gebrauchten Gegenständen, die noch gut in Schuss sind, gut umzugehen. „Gesammelt wird Hausrat jeder Art, wie Deko, Geschirr, Werkzeug, Spielzeug oder Bücher“, sagt Bodner. Die Boxen gibt es vorerst in den Recyclinghöfen Zirl, Völs, Innsbruck, Hall, Fulpmes, Schwaz und Telfs. Dort können sie abgeholt und auch gefüllt zurückgebracht werden. „Dann kommen die Re-Use-Boxen in die Sammelzentren von WAMS oder Ho&Ruck. Kundige Personen sehen alles durch, was noch verwendbar ist, es wird geputzt und dann zu günstigen Preisen wieder angeboten“, sagt Bodner. Dort können ebenso die Boxen geholt und abgegeben werden.

In diesem Projekt sieht IKB-Vorstand Thomas Pühringer eine große Chance: „Viele Menschen müssen in Zeiten wie diesen überlegen, ob sie sich etwas Neues kaufen können. Diese Box denkt die Kreislaufwirtschaft einen Schritt weiter.“ Die Abwicklung zum Durchschauen der Gegenstände und Wiederverkauf übernehmen WAMS, das sozial-ökonomische Unternehmen Ho&Ruck in Innsbruck sowie die Lebenshilfe Wipptal und Stubaital. „Es werden auch Arbeitsplätze geschaffen für Leute, die am regulären Arbeitsmarkt weniger Möglichkeiten hätten“, sagt Melanie Spangler, Geschäftsführerin von arbeit plus.