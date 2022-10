Salcher tritt in den Ruhestand: Landesgericht unter neuer Führung

Innsbruck – Einen Wechsel an der Spitze des Innsbrucker Landesgerichts gibt es nicht alle Tage. Elf Jahre stand das größte Volllandesgericht Österreichs unter der Präsidentschaft von Gerhard Salcher. Mit Monatswechsel tritt mit ihm einer der angesehensten Richter des Landes in den Ruhestand. Seit 1981 war Salcher für die Justiz tätig – und dabei bis zum Oberlandesgericht tief in die Agenden der Justizverwaltung vorgedrungen. Diese Erfahrung und ein breit aufgestelltes Präsidialteam machten das Landesgericht zu einem der bestgeführten Gerichte Österreichs – Erledigungszahlen belegen dies. Salchers Motto: „Strikte Trennung der Justiz von Politik und Verwaltung. Gerechte Urteile sollten in schicklicher Zeit ergehen.“