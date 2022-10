Flugunfall in Höfen: Aufatmen für Hausbewohner nach Warteschleife

Das Dach, in dem das Flugzeug eingeschlagen ist, ist bereits dicht (v. l.): Jürgen Gmeiner (Landesdirektor Donau-Versicherung Tirol/Vorarlberg), die Hausbesitzer Angelika und Robert Arzensek und Michael Grum (Donau, Versicherungskaufmann).

Reutte – Erstmals seit elf Wochen können die Arzenseks in Höfen wieder aufatmen. Die Sanierung ihres schwer demolierten Hauses ist angelaufen. Ende Juli war eine Cessna kurz nach dem Start am Flugplatz Höfen genau darauf gestürzt. Pilot und Insassin wurden schwer verletzt – das Haus auch. Das Dach war durchgeschlagen, Flugbenzin verteilte sich, der Flugzeugauspuff lag im Ehebett. Umgehend wurde von allen Seiten Hilfe zugesagt. Die Wochen gingen jedoch ins Land, die Wintervorboten waren unübersehbar – und nichts geschah. Die Verzweiflung bei Angelika und Robert Arzensek war groß und bereits ärztliche Hilfe vonnöten, als sich die TT Ende September nach dem Fortgang der Renovierungsarbeiten erkundigte und berichtete, dass das Ehepaar noch immer heimatlos sei und im Nachbarhaus Herberge gefunden habe.

Inzwischen hat die Donau-Versicherung, bei der die Arzenseks das Haus auf Neuwert versichert haben, die Causa aber eiligst voranzutreiben begonnen, wie Jürgen Gmeiner, Landesdirektor Donau-Versicherung Tirol/Vorarlberg, beim Lokalaugenschein in Höfen schildert. Mit Michael Grum sei ein neuer agiler Betreuer zugeteilt worden. Der junge Außerferner hatte gleich einen „Pool“ eingerichtet, bei dem alle Beteiligten von Betroffenen über Handwerker bis zur Versicherung einsehen können, was der jeweils aktuelle Stand ist. Der Gutachter habe korrekt gearbeitet. „Aber wir hatten ein internes Kommunikationsproblem und ich gebe zu, dass der Fortgang der Schadensabwicklung anfangs bescheiden war. Aber nun sind die Handwerker schon tätig. Von unserer Seite sind die Gelder freigegeben. Nichts ist in Frage gestellt“, erklärt Gmeiner, der persönlich die Fortschritte sehen wollte.