Sonniger Start in Herbstferien: Oktober endet in Tirol außergewöhnlich mild

Im Laufe des Mittwochs geht die kurze Schlechtwetter-Phase vom Wochenanfang zu Ende und der goldene Herbst kehrt zurück. © Böhm

Innsbruck – Die am Mittwoch beginnenden Herbstferien stehen heuer im Zeichen von Hochdruckeinfluss. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) von Ubimet setzt sich das außergewöhnlich milde Herbstwetter, das den größten Teil des Oktobers vorgeherrscht hat, in den kommenden Tagen fort.

Damit klingt das Monat so aus, wie es begonnen hat – nämlich außergewöhnlich mild. „Die festgefahrene Großwetterlage mit Hochdruckeinfluss über dem Mittelmeerraum und Teilen Mitteleuropas geht in den Herbstferien in die Verlängerung“, prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Aus Südwesten erreicht dabei am Nationalfeiertag ein weiterer Schwall subtropischer Luft das Land. Die Temperaturen in den Herbstferien liegen auf den Bergen teils mehr als zehn Grad über dem langjährigen Mittel. Das Zusammenspiel aus tiefem Sonnenstand und Hochdruckeinfluss führt in den Niederungen zwar zu Inversionswetterlagen, auch hier liegen die Temperaturen aber über dem Durchschnitt. Auf den Bergen war der Oktober bislang sogar milder als der September – am Patscherkofel war es im Schnitt um zwei Grad mehr als im September.

Am Mittwoch ziehen an der Alpennordseite zunächst noch Wolken durch und stellenweise gehen Regenschauer nieder. Im Laufe des Tages kommt dann von Vorarlberg über Salzburg bis in die Weststeiermark häufig die Sonne zum Vorschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad im Mühl- und Waldviertel und 22 Grad in Vorarlberg.

Ab Donnerstag stellt sich unter dem Einfluss von Hoch Zacharias schließlich bis auf Weiteres ruhiges und häufig sonniges Herbstwetter ein. Vor allem in den Alpen dominiert meist der Sonnenschein. Die Luft erwärmt sich je nach Nebel und Sonne auf 15 bis 24 Grad, wobei es vor allem in den Alpen für die Jahreszeit außergewöhnlich warm wird. „Bei Temperaturen in 2000 m Höhe um 15 Grad kann man sich auf ausgezeichnetes Wanderwetter freuen, zumal auch noch kaum Schnee auf den Wanderwegen liegt“, so Spatzierer.

Zu Beginn der kommenden Woche ist in den Nordalpen vereinzelt auch nochmals ein Sommertag mit einem Höchstwert von 25 Grad möglich. „Eine Änderung der Großwetterlage ist nach derzeitigem Stand nicht vor dem Monatswechsel zu erwarten“, so der Experte. Sommertage – also Tage mit Temperaturen von 25 Grad oder mehr – sind ab Mitte Oktober generell sehr selten und treten meist nur mit Föhn auf. (TT)