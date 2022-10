Salzburg geht vor dem Kracher gegen Chelsea personell am Stock

Wiederholung gerne erbeten – an der Stamford Bridge traf Noah Okafor den FC Chelsea mit dem 1:1-Ausgleich mitten ins Mark. © gepa

Salzburg – Didi Mateschitz tickte in vielen Richtungen anders. Und so war es dem Red-Bull-Gründer ein persönliches Anliegen, dass es nach seinem Tod keine Schweigeminute, die für (Sport-)Größen üblich ist, geben wird, sondern vor dem Anpfiff eine Minute der Dankbarkeit mit Applaus. Die Gastgeber laufen auch ohne Trauerflor auf.

Entgeltliche Einschaltung

2005 hat in Salzburg die neue Fußball-Ära unter Mateschitz begonnen. 17 Jahre später sind die Bullen seit sieben Heimspielen in der europäischen Königsklasse ungeschlagen, in der heimischen Meisterschaft sogar seit 33 Partien. Und mit den unzähligen und riesengroßen Transfererlösen hat sich Österreichs Serienmeister in den vergangenen Jahren quasi selbst finanziert.

⚽ Champions League, 5. Runde 🟢 Dienstag: Gruppe E: 18:45 Uhr: Red Bull Salzburg – Chelsea, 21:00 Uhr: Dinamo Zagreb - AC Milan

18:45 Uhr: Red Bull Salzburg – Chelsea, 21:00 Uhr: Dinamo Zagreb - AC Milan Gruppe F: 21:00 Uhr: Celtic Glasgow - Schachtar Donezk, 21:00 Uhr: RB Leipzig - Real Madrid

21:00 Uhr: Celtic Glasgow - Schachtar Donezk, 21:00 Uhr: RB Leipzig - Real Madrid Gruppe G: 18:45 Uhr: FC Sevilla - FC Kopenhagen, 21:00 Uhr: Borussia Dortmund - Manchester City

18:45 Uhr: FC Sevilla - FC Kopenhagen, 21:00 Uhr: Borussia Dortmund - Manchester City Gruppe H: 21:00 Uhr: Benfica Lissabon - Juventus Turin, 21:00 Uhr: Paris St. Germain - Maccabi Haifa 🟢 Mittwoch: Gruppe A: 21:00 Uhr: Ajax Amsterdam – Liverpool, 21:00 Uhr: SSC Napoli - Glasgow Rangers

21:00 Uhr: Ajax Amsterdam – Liverpool, 21:00 Uhr: SSC Napoli - Glasgow Rangers Gruppe B: 18:45 Uhr: Club Brügge - FC Porto, 21:00 Uhr: Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

18:45 Uhr: Club Brügge - FC Porto, 21:00 Uhr: Atletico Madrid - Bayer Leverkusen Gruppe C: 18:45 Uhr: Inter Mailand - Viktoria Pilsen, 21:00 Uhr: FC Barcelona - Bayern München

18:45 Uhr: Inter Mailand - Viktoria Pilsen, 21:00 Uhr: FC Barcelona - Bayern München Gruppe D: 21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille, 21:00 Uhr: Tottenham Hotspur - Sporting Lissabon 📺 Alle Spiele werden live auf Sky übertragen.

Aber zurück zu einem weiteren großen Spiel, bei dem heute der Champions-League-Sieger von 2021 in der mit 29.500 Fans abermals ausverkauften Red-Bull-Arena gastiert. „Es wartet eine Herausforderung auf uns, bei der wir wieder extrem leiden müssen“, gab Salzburg-Coach Matthias Jaissle vor dem Rückspiel gegen den FC Chelsea zu Protokoll. Im ersten Treffen an der Stamford Bridge, das gleichzeitig das erste Spiel des neuen Blues-Trainers Graham Potter war, wurde die Leidensfähigkeit der Bullen mit einem 1:1-Remis belohnt. Das Prädikat „ungeschlagen“ weist Salzburg nach vier Gruppenspielen mit einem Gütesiegel aus. „Chelseas Name sagt schon alles, aber wir haben auch im Hinspiel gesehen, dass wir dagegenhalten können“, zeigte sich Salzburg-Keeper Philipp Köhn bei der abschließenden Pressekonferenz mit durchaus breiter Brust.

Die werden die Salzburger heute auch brauchen, denn die Gäste haben zwar auch hochkarätige Ausfälle (u. a. Kanté, James, Fofana ...) zu beklagen, die sollten sich beim Gesamt-Kaderniveau rund um den italienischen Europameister Jorginho oder englische Teamspieler (Sterling, Mount ...) aber in Grenzen halten. Der Blick auf Salzburgs fehlende (u. a. Fernando, Capaldo, Koita ...) und insbesondere fragliche Spieler tut mehr weh: Der mögliche Ausfall von Abwehrturm Oumar Solet und des kroatischen Mittelfeldjuwels Luca Sucic (beide Oberschenkelprobleme) wären schwer zu verkraften. Auch die Erfahrung des 36-jährigen Edelroutiniers Andreas Ulmer (Adduktoren) könnte Gold wert sein. In der Startelf bleibt vieles offen. „Wir müssen uns auf alle Eventualitäten vorbereiten und ein paar Pläne schmieden. Da reicht diesmal kein Plan A, B und C. Aber wir jammern nicht und ich bin trotzdem sehr optimistisch“, lebt Jaissle das Bullen-Credo vor. Rechenspiele in der engen Gruppe E blendet er aus, weil ohnehin jeder wie Schlussmann Köhn weiß: „Es ist zwischen Platz eins und vier noch alles drinnen.“

Die Blues sind unter Potter noch ungeschlagen, setzten sich mit zwei Siegen gegen Milan auf Platz eins. Salzburg hält Chancen auf den Achtelfinal-Einzug und will auf jeden Fall im internationalen Geschäft (Platz drei bedeutet den Umstieg in die Europa League) überwintern, die Entwicklung ist so oder so sensationell. Dafür hat Dietrich Mateschitz die Weichen gestellt. Applaus. (lex)