Ehemann von getöteter Frau in Bozen stellte sich

Bozen – Nach dem offenbar gewaltsamen Tod einer 35-jährigen Frau, die Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen aufgefunden worden war, ist deren flüchtiger Ehemann am Montag bei den Behörden vorstellig geworden. Er sei bereits von der Staatsanwaltschaft einvernommen worden, berichtete die Tageszeitung Dolomiten (Dienstagsausgabe). Nach dem 27-jährigen Albaner war gesucht worden. Er soll sich am Sonntag nach Tirana abgesetzt haben.

Eine Obduktion war angeordnet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte mutmaßliche Zeugen am Montag um "sachdienliche Hinweise zur Rekonstruktion des Verbrechens" gebeten. Aktuell würden auch Nachbarn befragt, so die Dolomiten. Diese berichteten anscheinend von einem Streit und einem dumpfen Schlag, der zu hören gewesen sein soll. Das Paar lebte in einer gemeinsamen Wohnung. Die 35-Jährige soll in einer Bar in einem Bozner Einkaufszentrum gearbeitet haben. (APA)