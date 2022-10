Gröberer Ausfall: WhatsApp nach Störung wieder online

Innsbruck – Der Messenger-Dienst WhatsApp kämpfte am Dienstag mit massiven Problemen. Ab 9 Uhr Vormittag berichteten zahlreiche User von Problemen. Nachrichten konnten weder versendet noch empfangen werden. "Wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten", sagte ein Sprecher des Mutterkonzerns Meta. Einen Grund für die Störung nannte sie nicht.

Die Internet-Plattform Downdetector teilte mit, dass in Indien mehr als 11.000 Nutzer über einen WhatsApp-Ausfall berichteten, während es in Großbritannien rund 68.000 waren und in Singapur 19.000 waren. Downdetector bietet Statusberichte über verschiedene Internetseiten und Dienste. Der nun genannte WhatsApp-Ausfall dürfte allerdings eine größere Zahl von Nutzern getroffen haben.