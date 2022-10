ÖAMTC-Test: Alle 17 Auto-Kindersitze sicher im Crash

Linz – Alle im aktuellen ÖAMTC-Test überprüften Auto-Kindersitze sind sicher beim Crash, die unterschiedlichen Noten ergeben sich vorwiegend aus der Bedienung. 17 verschiedene Sitze in allen Größen wurden überprüft – auf Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt. Elf "Gut" und sechs "Befriedigend" sind für ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl ein positives Fazit, wie der Mobilitätsklub in einer Presseaussendung am Dienstag berichtete.