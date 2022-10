Mattle neuer Tiroler LH, Dornauer 1. Vize: Das ist die neue Tiroler Landesregierung

Innsbruck ‒ Die neue schwarz-rote Landesregierung mit Landeshauptmann Anton Mattle an der Spitze in seit Dienstag Amt und Würden. Das Regierungsteam aus Volkspartei und SPÖ erhielt bei der Konstituierenden Sitzung des Landtages am Dienstag 21 von 36 möglichen Stimmen - das entspricht der schwarz-roten Mehrheit. Mattle folgt auf Günther Platter, der Tirol mehr als 14 Jahren lang regiert hatte. In seiner ersten Rede vor dem Landtag beschwor Mattle einen "Neustart", man wolle "Tirol erneuern".