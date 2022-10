Meloni für Wiederherstellung von Südtiroler Autonomiestandards

Rom – Die neue italienische Premierministerin Giorgia Meloni will die Autonomie der italienischen Regionen gemäß dem Verfassungsgebot und unter Berücksichtigung der Prinzipien der Solidarität im Rahmen des nationalen Zusammenhalts fördern. In Bezug auf Südtirol sagte die Ministerpräsidentin in ihrer Ansprache vor dem Parlament am Dienstag, dass sich ihre Regierung für die Wiederherstellung der Autonomiestandards ausspreche, die 1992 zur Streitbeilegung vor der UNO geführt hatte.

Nach Melonis Worten entschlossen sich die Südtiroler Parlamentarier zur Enthaltung bei der Vertrauensabstimmung am Dienstagabend in der Abgeordnetenkammer. "Meloni hat sich in ihrer politischen Erklärung klar für die Wiederherstellung der autonomen Zuständigkeiten der Provinz Bozen ausgesprochen, die 1992 zur Erklärung der Streitbeilegung geführt haben. Dies ist ein wichtiger Schritt", kommentierte der Obmann der Südtiroler Volkspartei (SVP) Philipp Achammer, in einer Erklärung. "Gemäß dem gestrigen Beschluss des Parteivorstandes und nach Rücksprache mit den SVP-Parlamentariern und dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher werden wir uns bei der Vertrauensabstimmung der Stimme enthalten", so Achammer.