Mehr Geld für Pflege und heimischen Film: Das war „Tirol Live“

In „Tirol Live“ ging es am Mittwoch ums Geld. Margit Luxner verhandelt für die Gewerkschaft GPA den Kollektivvertrag für die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ). Gefordert wird ein Gehalts­plus von 15 Prozent oder mindestens 350 Euro mehr für die 11.000 Tiroler Beschäftigten in der Branche. Wie die Chancen dafür stehen und wie die Verhandlungen laufen, davon erzählte sie im Studio.