Tor und Highlights: Leader Kufstein verlor zuhause gegen Imst

Kufstein, Kitzbühel – Der Stein, der den Verantwortlichen des FC Kitzbühel am Samstag vom Herzen fiel, war so groß, dass er wohl auch noch am Starthaus der Streif auf 1665 Metern zu vernehmen war. Denn die Gamsstädter drehten das Match gegen Kundl nach 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg. Und das, nachdem man fünf der letzten sechs Pflichtspiele verloren hatte.