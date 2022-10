Transporter prallte in Arlbergtunnel gegen Lkw: 30-Jähriger tödlich verletzt

St. Anton – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Arlbergtunnel ist am Dienstagnachmittag ein 30-jähriger Österreicher ums Leben gekommen. Der Mann war kurz vor 14 Uhr in Fahrtrichtung Osten mit seinem Transporter auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Sattelkraftfahrzeug zusammengeprallt. Dabei dürfte der Mann tödliche Verletzungen erlitten haben.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Lieferwagen durch die Wucht des Aufpralls zunächst nach rechts gegen die Tunnelwand geschleudert und blieb dann entgegen der Fahrtrichtung stehen. Für den 30-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet. Warum er auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist unklar.

Der an dem Unfall beteiligte Lkw geriet nach der Kollision über die Fahrbahnmitte, streifte einen entgegenkommenden Sattelschlepper und blieb ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der 50-jährige Lenker aus der Ukraine erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Am Transporter, an der Zugmaschine des Ukrainers sowie am Sattelanhänger des Polen entstand schwerer Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten von Abschleppfirmen aus dem Tunnel geborgen werden.