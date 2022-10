Museen, Tram-Singen bis Bundesheer: Das ist am Nationalfeiertag los in Tirol (und Österreich)

Plus

Konzerte, exklusive Führungen, Kinderprogramm: Am Nationalfeiertag wird in Tirol einiges geboten – und das nicht nur in der Landeshauptstadt. Viele Museen und Einrichtungen laden mit Spezial-Programm zum „Tag der offenen Tür". Die Bundesheer-Leistungsschau in Wien lässt sich via TV verfolgen. Und auch das Radio hat sich etwas überlegt. Ein Überblick.