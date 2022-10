Museen, Tram-Singen bis Bundesheer: Das ist am Nationalfeiertag los in Tirol (und Österreich)

Von „Innsbruck singt" über die Bundesheer-Leistungsschau am Heldenplatz bis zur Kulturmeile oder dem Rot-Kreuz-Tag in Schwaz – das und mehr ist am Nationalfeiertag los in Tirol (und Österreich).

Innsbruck/Wien – Die gute Nachricht zuerst: Das Österreichische Bundesheer bietet nach zweijähriger pandemiebedingter Abstinenz am Nationalfeiertag wieder alles auf. Die schlechte: Das Flughafenfest in Innsbruck macht noch ein Jahr Pause. Auch der Tag der offenen Tür im Landhaus meldet sich noch nicht zurück. Dennoch kann sich der Tiroler Veranstaltungskalender rund um den 26. Oktober sehen lassen – zusätzlich wird in Wien aber auch über andere Kanäle allerhand geboten.

Abendliche Musik und Night-Shopping schon am Dienstag

So bietet der Nationalfeiertag die Möglichkeit, viele Museen bei freiem Eintritt zu besuchen. Beispielsweise steht das Angebot des Stadtmuseums in Innsbruck heuer ganz im Zeichen der Feuerwehr. Außerdem lässt die Landeshauptstadt unter dem Motto „Komm, sing mit" ordentlich aufhorchen. Der Radiosender Ö1 präsentiert überdies einen „Nationalfeiertag der Vielsprachigkeit". Und auch in den Bezirken gibt es viel zu entdecken – allen voran in Schwaz.

Traditionell findet am Vorabend, also am Dienstag, auch der Große Zapfenstreich am Landhausplatz in Innsbruck statt. Die Veranstaltung geht auf eine knapp 400 Jahre alte Tradition zurück – u.a. die Militärmusik, Tiroler Schützen und Musikkapellen marschieren auf. Das Ganze lässt sich ab 19 Uhr sowohl vor Ort als auch hier im Livestream verfolgen:

📽️ Video | Livestream zum Zapfenstreich

Musikalisch geht es am Dienstagabend auch im Rahmen der „Langen Einkaufsnacht" in Hall zu. Zwölf Tiroler Chöre verwandeln die Gassen der Altstadt in eine Klangwolke. An verschiedenen Plätzen in der Haller Altstadt finden über siebzig Kurz-Konzerte statt, bis zum Höhepunkt des gemeinsamen Abschlusses der 300 Sängerinnen und Sänger am Oberen Stadtplatz. Die Haller Kaufleute halten ihre Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet.

