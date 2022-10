Bildungsminister Polaschek wirbt mit „Klasse Job“ um Personal

Von der „größten Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik“ spricht Polaschek. © APA/Schlager

Wien – In einigen Regionen und Fächern gibt es in Österreich seit Jahren zu wenig ausgebildetes Lehrpersonal, zuletzt hat sich der Mangel verschärft. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat unter dem Titel „Klasse Job“ gestern die „größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik“ angekündigt. Neben der Weiterentwicklung der Ausbildung solle eine neue Erzählung von Schule und das „Recruiting“ neuer Zielgruppen mehr Personal bringen, sagt er.

Entgeltliche Einschaltung

Polaschek schwebt ein neues Lehrerbild vor, das „den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht werden“ soll. So spiele sozialer Austausch mit den Jungen eine viel größere Rolle als früher, außerdem würden neue Wege zur Vermittlung bestimmter Themen wie politischer Bildung etc. ausgelotet. Dieses neue Bild solle einfließen in Entwicklungen und Reformen etwa bei Schulqualitätsrahmen, Schulleitungsprofil und neuen Lehrplänen, die der Minister bereits ein Jahr vor Inkrafttreten der gerade erst fertiggestellten Neufassung reformieren will.

📽️ Video | Polaschek wirbt mit Strategie "Klasse Job" um Personal

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Polaschek will hinterfragen, welche Aufgaben die Schule erfüllen kann. In der Debatte über die Lehrpläne habe sich gezeigt, dass es hohe Erwartungen gebe, nicht alle könne die Schule erfüllen. Um mehr Personen für den Lehrberuf zu gewinnen, solle Schule als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum positioniert werden. Der Lehrberuf solle unter Schülern stärker beworben werden, auch im Rahmen der Berufsorientierung und durch Besuche von Projekttagen an besonders innovativen Schulen.

Sagen Sie uns Ihre Meinung zur TT! Unter allen Teilnehmenden verlosen wir als Dankeschön einen von fünf Spar-Gutscheinen im Wert von je € 50,-. Umfrage starten