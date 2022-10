Sunak trifft erstmals auf die Opposition im Parlament

Dritter britischer Premier binnen zwei Monaten © APA

Der neue britische Regierungschef Rishi Sunak steht am Mittwoch im Parlament in London erstmals den Abgeordneten der Opposition gegenüber. Sunak war am Dienstag an die Spitze der Regierung getreten und hatte angekündigt, er werde von seiner Vorgängerin Liz Truss gemachte Fehler korrigieren.

Es könnte sein, dass die Regierung noch am Mittwoch zu einer ersten Sitzung zusammentritt. Sunak wird sich zudem zu einer ersten Fragestunde ins Parlament begeben, wo mit heftigen Angriffen des Oppositionschefs Keir Starmer von der Labour Party zu rechnen ist. Die Opposition wird mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Forderung nach Neuwahlen wiederholen.

Sunak hatte nach seiner Ernennung versichert, er werde die Reihen der Konservativen schließen. Er ernannte eine Reihe von Ministern, die bereits in vorherigen Regierungen unter Führung der Konservativen saßen. So bleibt Jeremy Hunt Finanzminister. Auch die Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Handel und Kultur wurden aus der Truss-Regierung übernommen.

Die Aufstellung des Regierungsteams zeige eine "vereinte Partei und ein Kabinett mit bedeutender Erfahrung", hieß es am Regierungssitz in der Downing Street. In der Regierung herrsche "Kontinuität".

Kritik zog Sunak jedoch mit der Ernennung der erst kürzlich wegen eines Regelbruchs ausgeschiedenen Innenministerin Suella Braverman Kritik auf sich. Der Spitzenbeamte Simon Case aus dem Cabinet Office sei "wütend", berichtete die "Times" am Mittwoch unter Berufung auf Insider-Quellen.

Die Vizechefin der oppositionellen Labour Party, Angela Rayner, kritisierte: "Der neue Premier stellt seine Parteiführung über das Regieren im nationalen Interesse, auch wenn er dafür eine Innenministerin einstellt, die erst letzte Woche wegen eines Bruchs der Sicherheitsregeln zurücktreten musste." Die Liberaldemokraten forderten eine unabhängige Untersuchung der Ernennung.

Braverman war einen Tag vor dem Rücktritt von Sunaks Vorgängerin Liz Truss aus deren Kabinett ausgeschieden, nachdem sie entgegen den ministeriellen Regeln ein offizielles Dokument mit ihrer privaten Email-Adresse weitergeleitet hatte. Braverman aus dem rechten Flügel der Partei steht für einen extrem harten Kurs in der Einwanderungspolitik. Dass Sunak die Politikerin nun in sein Kabinett holte, gilt als Zugeständnis an den rechten Rand der Partei.

Gerüchten zufolge könnte Braverman den Posten auch zur Bedingung für ihre Unterstützung Sunaks im Rennen um die Downing Street gemacht haben. Dass sich der rechte Parteiflügel am Wochenende hinter den 42-Jährigen stellte, beendete Boris Johnsons Aussichten auf ein Comeback als Premier. Sunak versprach nach Amtsantritt, die Regierung mit Integrität anführen und Vertrauen wieder herstellen zu wollen.

Außenminister James Cleverly verteidigte die Personalie. Die Bürger wollten, dass die Regierung die Grenzen sichere und die Migration begrenze, dafür habe Braverman sehr klare Ideen. "Der Premierminister will, dass geliefert wird", sagte Cleverly im BBC-Interview.

Die britische Tageszeitung "The Times" berichtete am Mittwoch, dass Sunak die Verschiebung seines für nächsten Woche geplanten Budgetentwurfes erwäge. Es wird angenommen, dass er am heutigen Mittwoch mit Finanzminister Hunt zusammentrifft, um seine Vorschläge zur Erhöhung der Steuern und zur Kürzung der öffentlichen Ausgaben zu erörtern, heißt es in dem Bericht.