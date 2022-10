Ursache für Fischsterben im Stubaital bleibt im Dunkeln

Im Zirkenbach bei Mieders sind im Februar an die 100 Forellen verendet.

Ein weitreichendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Beeinträchtigung der Umwelt wurde daraufhin eingeleitet. Das Verfahren wurde nun jedoch von der Staatsanwaltschaft Innsbruck endgültig eingestellt. Ein konkreter Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Staatsanwalt Florian Oberhofer auf Anfrage der TT: „Zum einen könnte die Einbringung von Räumschnee ursächlich gewesen sein, ebenso kommt aber auch in Betracht, dass ein bachaufwärts befindliches Wehr zu wenig Wasser führte. Dies konnte aber nicht mehr geklärt werden, weil sich der Wasserstand nachträglich nicht mehr erheben ließ.“

Vor Jahren hatte ein Tiroler einen schweren Raub begangen und war dafür mit neu Jahren Gefängnis bestraft worden. Nach Haftjahren hatte der Familienvater letzten September dann schon seine bedingte Enthaftung in Aussicht. Dann ein Vorfall in der Justiz­anstalt Innsbruck, der den Räuber weiter hinter Gitter halten sollte. Im Zuge einer Unstimmigkeit in der Zelle hatte der Häftling auch Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet und soll einen Justizwachbeamten schwer verletzt haben.