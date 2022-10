Bezirk und Stadt Kufstein rüsten sich für ein Blackout

Kufstein – „Stell dir vor, es geht das Licht aus. Sag, was würdest du dann tun?“ – so lautet der Text eines alten Schlagers von Hans Lang und Erich Meder aus dem bekannten Film der Fünfzigerjahre „Hallo Dienstmann“ mit Paul Hörbiger. Damals, in der Nachkriegszeit, waren Stromausfälle nichts Besonderes, sondern standen auf der Tagesordnung. Mittlerweile ist es jedoch jeder gewohnt, den Schalter zu betätigen und der Strom fließt, die Lampe leuchtet oder das Handy wird aufgeladen und TV-Geräte sowie Computer laufen. Was aber, wenn es zu einem Zusammenbruch des Stromnetzes kommt, es also ein so genanntes Blackout gibt?