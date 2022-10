Neue Landesregierung: LH Mattle auch mit XXL-Ressort

Innsbruck – 20 neue Gesichter im Landtag und in der Landesregierung, dazu eine neue Ressortverteilung: In der konstituierenden Landtagssitzung wurde vieles neu zurechtgerückt und nicht nur neu eingefärbelt. In der schwarz-roten Landesregierung sitzen mit Sicherheits-LR Astrid Mair (VP), Sozial-LR Eva Pawlata (SP) und Verkehrs- und Umweltlandesrat René Zumtobel (SP) drei Neo-PolitikerInnen.