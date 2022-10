Alternative zu Halloween: 1000 Lichter in der Nacht

Alternative zu Halloween: Die Nacht der 1000 Lichter findet am 31. Oktober in allen Diözesen statt.

Innsbruck – Erstmals findet heuer die Nacht der 1000 Lichter am 31. Oktober in allen österreichischen Diözesen sowie in Südtirol statt. Mit 230 eingereichten Projekten konnte ein neuer Höchststand erreicht werden. Grundidee ist, das „Heilige“ zu entdecken.