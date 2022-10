Feuerwerk und Kontrollbericht bleiben

Innsbruck – Oft sind es die ersten Zwischentöne im Innsbrucker Gemeinderat, an denen man erkennt, wie die Sitzung verlaufen wird. Gleich zu Beginn der gestrigen Tagesordnung machte BM Georg Willi darauf aufmerksam, dass er einen Teil des Vormittags bei der konstituierenden Sitzung des Landtags sei. Das sei eine „Usance“. Was StR (und Ex-Bürgermeisterin) Christine Oppitz-Plörer sowie StR Rudi Federspiel sofort berichtigten. Und als Willi wieder im Saal war, ging es in der Tonart weiter. Die Themenlage war breit, die Bruchlinien einmal mehr unübersehbar, die Argumente zumeist seit Tagen bekannt. Hier ein kleiner Schnelldurchlauf durch besondere Aufreger.