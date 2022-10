Fahrzeugbrand auf A12 bei Kiefersfelden: Ein Fahrstreifen wieder frei

Ebbs – Wegen eines Fahrzeugbrandes war die Inntalautobahn Richtung Innsbruck auf Höhe des Grenzübergangs Kiefersfelden am Mittwoch in den frühen Morgenstunden stundenlang komplett gesperrt. Laut ersten Informationen der Autobahnpolizei war ein Pannenfahrzeug in Brand geraten und ein weiterer Wagen auf das brennende Fahrzeug aufgefahren. Ein Stau im Grenzgebiet war die Folge.