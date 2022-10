Klein-Lkw und Wohnmobil nach Unfall auf A12 bei Ebbs ausgebrannt

Ebbs – Wegen zwei brennender Fahrzeuge war die Inntalautobahn (A12) Richtung Innsbruck an der bayerisch-österreichischen Grenze Mittwochfrüh stundenlang gesperrt. Laut Polizei fing gegen 5 Uhr der Klein-Lkw eines 61-Jährigen im Gemeindegebiet von Ebbs an zu ruckeln und stark zu rauchen. Der Mann hielt auf dem Pannenstreifen an und stieg aus. Ein nachkommender 49-Jähriger mit einem Wohnmobil, dessen Anhänger mit vier Go-Karts beladen war, fuhr aus noch unbekannter Ursache auf das Heck des Klein-Lkw auf. Beide Fahrzeuge gerieten darauf in Brand.