Barcelona droht bereits vor dem Anpfiff gegen Bayern das CL-Aus

Barcelona –Ein Aufeinandertreffen im Camp Nou zwischen dem FC Barcelona und dem deutschen Rekordmeister gab es in einer Champions-League-Gruppenphase erst zweimal: Beide Duelle gingen an den FC Bayern. Ein dritter Erfolg heute (21 Uhr, Sky) wäre für die Truppe von Coach Julian Nagelsmann erstrebenswert. Denn damit wäre der Gruppensieg fixiert und man könnte beim dichten Programm vor der WM in Katar noch einmal Personal schonen.

⚽ Gruppe D: Was die Achtelfinal-Ambitionen des anderen deutschen Bundesligisten, Eintracht Frankfurt, betrifft, ist die Rechnung gegen Olympique Marseille (21 Uhr) und Sporting Lissabon (1. November, auswärts) eine einfache: zwei Spiele, zwei Siege und dann schauen, was sich ausgeht. Aktuell belegt man mit vier Zählern den letzten Platz, doch der in Führung liegende Premier-League-Club Tottenham Hotspur hat nur drei Punkte mehr. In dieses Horn blies auch Eintracht-Coach Oliver Glasner: „Die Ausgangslage ist bekannt, da müssen wir nicht mehr viel sagen.“