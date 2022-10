Im Pustertal beginnt eine kleine Haie-Tournee

Bestens in Form: Adam Helewka führt sowohl die Punkte- als auch die Torjägerliste an.

„Jede Partie ist eng“, weiß Haie-Angreifer Adam Helewka, der im Haifischbecken aber so was von eingeschlagen hat. Mit neun Toren und sieben Assists ist der Kanadier sowohl der beste Torjäger als auch Scorer der Liga. „Mir gefällt es unglaublich gut hier“, sagt der 27-Jährige. Nur mit dem Deutsch hapere es noch. Egal, solange Helewka sportlich so weitermacht.

🏒 Kitzbühel: Die Adler Kitzbühel gehen indes heute (19.30 Uhr/Sportpark) in der AHL mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen die Red Bull Juniors. Nach fünf Siegen in Serie will die Pewal-Truppe, derzeit auf Rang sechs, vor Heimpublikum auch die Jungbullen fordern. (t.w.)