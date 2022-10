Im Iran verschwundene Reiseblogger aus Neuseeland sind wohlauf

Wellington – Zwei Reiseblogger aus Neuseeland, die nach ihrer Einreise in den Iran vor fast vier Monaten von der Bildfläche verschwunden waren, haben nach Angaben aus Wellington das Land verlassen. Das Paar sei "sicher und wohlauf", sagte ein neuseeländischer Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern erklärte, ihre Regierung haben mehrere Monate "hart gearbeitet", um die sichere Ausreise des Paares zu gewährleisten.

Bridget Thackwray und ihr Ehemann Topher Richwhite, Sohn eines der reichsten Männer Neuseelands, waren Anfang Juli von der Türkei in den Iran eingereist. Kurz darauf hörten sie auf, in ihren Online-Kanälen Beiträge zu veröffentlichen, was große Sorge bei Fans, Freunden und Familie auslöste.