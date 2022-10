Große Hoffnungen und drei Turn-Debütanten

Innsbruck – Größer kann der Unterschied bei einer Turn-Weltmeisterschaft (ab Samstag in Liverpool /GBR) kaum sein: Zwischen den nominierten Tirolerinnen Jasmin Mader und Berta Schwaninger liegen 14 Jahre und sieben WM-Teilnahmen. Als die Kramsacherin 2009 ihre erste bestritt, war die Fritzenerin noch nicht mal im Kindergarten. Am Sonntag treten die 29-Jährige und die 15-Jährige (beide feiern noch heuer Geburtstag) gemeinsam an. Nun gegen den Rest der Welt, mit Selina Kickinger (Nö.) sowie den Mörz-Schwestern Alissa und Charlize (Bgld.). Für Mader ist Liverpool ein Zwischenschritt in Richtung Olympia-Teilnahme 2024 in Paris. Dafür lächelt die ITV-Turnerin auch Wehwehchen weg: „Ich kämpfe, gebe mein Bestes.“ Für Schwaninger gilt es hingegen, Erfahrung zu sammeln. Corona-bedingt waren alle Höhepunkte bei den Juniorinnen ausgefallen, umso größer jetzt jener in ihrem ersten Elite-Jahr: „Ein bisschen kribbelt es schon. Ich freu’ mich riesig.“ Dass die ÖFT-Riege mit Gastgeber Großbritannien am Sonntag in der Quali (22.45 Uhr) startet, befeuert zusätzlich.