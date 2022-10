Traumwetter bis Allerheiligen: Hoch Zacharias hält goldenen Herbst in Tirol

Sowohl in den Bergen als auch im Tal lässt das Wetter in den Ferien wenig Wünsche offen. © Thomas Boehm / TT

Innsbruck – Pünktlich zu den Herbstferien zeigt sich die Jahreszeit heuer von ihrer allerbesten Seite. Der Nationalfeiertag ist – besonders in der ersten Hälfte – noch etwas durchwachsen, „dann hält aber bis Allerheiligen Traumwetter Einzug", meint Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Der Meteorologe sagt viel Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke voraus.

Entgeltliche Einschaltung

Am Mittwoch zieht von Westen her eine Warmfront durch, die besonders in Nordtirol für eine Wolkendecke sorgt. Vereinzelt können auch ein paar Regentropfen fallen, etwa in den Kalkalpen, meint Prugger. Am schönsten ist es in Süden, im Lauf des Nachmittags lockert es aber überall auf. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad.

Mehr dazu:

Oktober in den Bergen wärmer als September

Am Donnerstag setzt sich dann Hoch Zacharias durch – und sorgt für dafür, dass der Oktober so endet, wie er begonnen hat: außergewöhnlich mild. Bis in Richtung sommerlicher 25 Grad klettert das Thermometer bei Sonnenschein.

In den Bergen war der Oktober laut Wetterdienst Ubimet sogar milder als der September – ganze 2 Grad etwa am Patscherkofel und am Brunnenkogel. In den Ferien dürften die Temperaturen in der Höhe teils mehr als 10 Grad über dem langjährigen Mittel liegen. „Bei rund 15 Grad in 2000 Metern Höhe kann man sich auf ausgezeichnetes Wanderwetter freuen, zumal auch noch kaum Schnee auf den Wanderwegen liegt“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale.

Einziger Wermutstropfen könnten morgendliche (Hoch-)Nebelfelder im Unterland sein, auch die lösen sich aber rasch auf. Bis übers Wochenende und Allerheiligen hält das traumhafte Herbstwetter auf jeden Fall an, ein Umschwung ist vorerst nicht in Sicht, meint Reinhard Prugger. (TT.com/klh)