Traumwetter bis Allerheiligen: Hoch Zacharias hält goldenen Herbst in Tirol

Am Donnerstag setzt sich dann Hoch Zacharias durch – und sorgt für dafür, dass der Oktober so endet, wie er begonnen hat: außergewöhnlich mild. Bis in Richtung sommerlicher 25 Grad klettert das Thermometer bei Sonnenschein.

In den Bergen war der Oktober laut Wetterdienst Ubimet sogar milder als der September – ganze 2 Grad etwa am Patscherkofel und am Brunnenkogel. In den Ferien dürften die Temperaturen in der Höhe teils mehr als 10 Grad über dem langjährigen Mittel liegen. „Bei rund 15 Grad in 2000 Metern Höhe kann man sich auf ausgezeichnetes Wanderwetter freuen, zumal auch noch kaum Schnee auf den Wanderwegen liegt“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale.