Der Tiroler Fernsteinsee im Rennen um den Sieg bei „9 Plätze – 9 Schätze“

Die Konkurrenz kann sich aber auch sehen lassen. Das Burgenland schickt die Donatuskapelle im Blaufränkischland ins Rennen. Zur Auswahl stehen außerdem gleich drei Klammen: die Trögerner Klamm in Kärnten, die Johannesbachklamm in Niederösterreich und die Liechtensteinklamm in Salzburg. Die Burg Altpernstein vertritt Oberösterreich im Finale. Das Friedenskircherl am Stoderzinken ist für die Steiermark nominiert und die Kaasgrabenkirche für Wien. Die „Üble Schlucht“ soll für Vorarlberg nicht nur den Titel verteidigen, sonder auch den fünften Sieg für das Bundesland einfahren.