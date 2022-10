Pro-russische Verwaltung: Mehr als 70.000 Zivilisten haben Cherson verlassen

Die Verwaltung hatte am 19. Oktober mit der Räumung begonnen und die Menschen vom rechten an das linke Ufer des Dnipro gebracht, das weiter entfernt von der Front liegt. Zuvor hatte ein hochrangiger ukrainischer Beamter für die Südprovinz "die schwersten Kämpfe" vorausgesagt. "Die Lage um Cherson ist eindeutig. Die Russen stocken auf und verstärken ihre Gruppierung dort", sagte Olexij Arestowytsch, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in einem Online-Video. "Das bedeutet, dass sich niemand auf einen Rückzug vorbereitet. Im Gegenteil, die schwersten Gefechte werden um Cherson stattfinden", so der Berater weiter. (APA/AFP/Reuters)