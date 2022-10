Inter machte Aufstieg perfekt, Barcelonas CL-Aus besiegelt

Mailand, Brügge – Es ist Gewissheit: Der millionenschwer aufgerüstete FC Barcelona verpasst das Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Das Out der Katalanen stand am Mittwoch bereits vor ihrem Schlager daheim gegen Leader Bayern München (21.00 Uhr/live ServusTV, Sky und DAZN) fest. Das zweite Aufstiegsticket in Gruppe C sicherte sich Inter Mailand mit einem 4:0 (2:0) gegen Viktoria Pilsen. Barcelona muss wie im Vorjahr mit dem Umstieg in die Zwischenrunde der Europa League vorliebnehmen.