Mit Tränen kam das Favoritensterben im Tirol Cup

Cup-Überraschung in Hötting West: Keeper Gerald Kirchebner zog der Reichena­u den Nerv.

Innsbruck – Es braucht in der dritten Runde des Tirol-Cups noch keine direkten Duelle, damit Clubs aus der Regionalliga Tirol auf der Strecke bleiben, denn es erwischte neben der Reichenau (1:2 bei Landesligist IBK West) und Kundl (0:2 bei Gebietsligist Götzens) mit Hall (0:2 beim FC Wacker), den WSG Tirol Wattens Amateuren (1:3 in Völs), Kitzbühel (1:4 bei Prutz/Serfaus) sowie Wörgl (1:2 in Mayrhofen) vier weitere gegen Tirol-Ligisten und insgesamt somit gleich sechs.