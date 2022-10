Dritte Niederlage in Serie: Haie schlitterten im Pustertal in ein Debakel

Dabei waren die Innsbrucker zweimal in Führung gegangen, das 1:0 entsprang nach Ulmer-Assist einer schönen Einzelleistung von Dario Winkler, Kapitän Jan Lattner sorgte im Mitteldrittel für das zwischenzeitliche 2:1. Die Hausherren glichen aber keine Minute später aus und legten mit zwei Powerplay-Toren nach teils unnötigen HCI-Strafen nach. Haie-Goalie Tom McCollum räumte beim Stand von 2:4 das Eis, Rene Swette musste in derselben Minute aber nochmals hinter sich greifen.

Es war ein gebrauchter Abend, der sich im Schlussabschnitt mit zwei weiteren Gegentreffern fortsetzte. Luca Muigg sorgte mit seinem ersten Treffer für den 3:8-Endstand. Das vormalige Schlusslicht aus dem Pustertal beweist mit 15 Treffern in den letzten beiden Partien (zuvor 7:0 in Laibach), wie verrückt die Liga wieder ist. Für die Haie ist am Freitag in Vorarlberg Wiedergutmachung angesagt. Es heißt aber aufgepasst: Die Pioneers überraschten mit einem 3:2-Sieg in Linz. (lex)