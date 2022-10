ÖVP - Mattle gegen "Vorverurteilung" von Kurz und Co.

"Der Akt liegt nun beim Staatsanwalt. Da ist zu ermitteln. Nun ist die Staatsanwaltschaft am Wort. Das Verfahren wird zeigen, ob die Vorwürfe gerechtfertigt sind oder nicht", sah der Tiroler Landeschef und ÖVP-Landesparteibobmann nun die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in den Ermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Co. am Zug. Die neuen Aussagen hätten jedenfalls "nichts Neues zu Tage gebracht, was wir nicht schon vorher durch den Untersuchungsausschuss gewusst haben." Weiter wollte Mattle die verschiedenen Causen nicht kommentieren. "Ich darf bereits 36 Jahre politisch arbeiten und für mich war die Transparenz immer etwas ganz wichtiges", erklärte er. In Tirol wolle man jedenfalls gemeinsam mit dem neuen Koalitionspartner SPÖ einen "transparenten Weg" gehen.