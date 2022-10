"Parade-Rapidler" Burgstaller sorgt für grün-weiße Ruhe

Mit einem 5:1-Schützenfest gegen Hartberg hat sich Rapid den Frust von der Seele geschossen und wieder für etwas Ruhe im grün-weißen Kosmos gesorgt. Der erste Dreier nach drei Liga-Niederlagen in Folge, der erste Heimsieg in der Fußball-Bundesliga seit drei Monaten, dazu eine spielerisch dominante Darbietung bis zum Schlusspfiff sowie ein Triplepack von "Parade-Rapidler" Guido Burgstaller - all das stimmte Interimstrainer Zoran Barisic am Nationalfeiertag zufrieden.

Hartberg hingegen stürzte mit der zweiten 1:5-Pleite nacheinander noch tiefer in die Krise. Wie schon gegen die WSG Tirol am Samstag fiel die Elf von Klaus Schmidt in Hütteldorf am Ende auseinander. Die mitgereisten Fans äußerten mit einem "Schmidt raus"-Transparent gegen Spielende ihren Unmut. Darauf angesprochen zeigte der Coach Verständnis: "Dass die Leute aktuell keine Freude mit mir haben, ist verständlich. Das ist das Brot des Trainers, dem muss man sich stellen."

Sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Ligaspielen geben ein unglückliches Bild ab, zweimal fiel der entscheidende Gegentreffer allerdings spät in der Nachspielzeit, wie Schmidt betonte. Der Rückstand auf die Konkurrenz hält sich für das Tabellenschlusslicht mit zehn Punkten in Grenzen, Ried (12) und Lustenau (13) sind in Schlagdistanz. "Es liegt nicht an der Organisation der Mannschaft oder der Kompaktheit, sondern an der Verunsicherung. In Wahrheit hängt alles an einem Erfolgserlebnis, an dem man sich anhalten kann", erklärte Schmidt. Am Samstag wartet das schwere Gastspiel bei Serienmeister Salzburg, ehe es zum Duell mit Austria Lustenau kommt.