Israel greift laut Syrien erneut Ziele nahe Damaskus an

Israel hat in der Nacht zu Donnerstag syrischen Angaben zufolge erneut Ziele nahe der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Um etwa 00.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ) seien bei einem Luftangriff "zahlreiche Standorte in der Umgebung von Damaskus" anvisiert worden, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. In der syrischen Hauptstadt waren Explosionen zu hören.