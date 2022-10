Zeitgenössische Lücken schließen: „arttirol 9“ mit 40 neuen Werken

Netflix meets Egger-Lienz: Die Sammlungspräsentation „arttirol 9“ zeigt 40 neue Werke und startet mit Amelie von Wulffen. © Lackner

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Immer wieder glaubt man, die Bibliothek sei durch. Man hätte die digitalen Sammlungen von Netflix und Co. abgearbeitet. Dabei ist die Fülle an Angeboten schier unendlich. Ungebrochen aber der Drang, sich in serielle Erzählströme zu flüchten. Davon inspirieren lassen hat sich auch Amelie von Wulffen, zieht sich Netflix und Co. doch durch ihr jüngeres Schaffen. Bei von Wulffen werden zeitgenössische Bilderwelten, konkret Vorschaubilder von Serientiteln, Malereimotive. Und finden Ausdruck mitten im Alltag. Verewigt direkt auf Möbeln.

Etwa auf einem traditionellen Bauernschrank, der aktuell die Präsentation der Ankäufe des Landes Tirol von 2018 bis 2020 im Ferdinandeum eröffnet. Als direktes Gegenüber zum monumentalen Bauernaufstand („Das Kreuz“) von Albin Egger-Lienz hat das Stück einen idealen Platz gefunden. Zeitgenössisches trifft Tradition. Und Mythos.

Auf gleich mehreren Ebenen zeigen die TLM mit „arttirol“ jene 40 Werke versammelt, die von 2018 bis 2020 als Ankäufe des Landes in die rund 8000 Arbeiten große TLM-Sammlung eingingen. Ein jährliches Ankaufsbudget von 200.000 Euro (bis 2019: 180.000 Euro) macht es möglich. Ebenso wie eine Fachjury, die dem Land Jahr für Jahr Werke zum Ankauf empfiehlt. 2018 bis 2020 gehörten ihr Ex-TLM-Kustos Günther Dankl, Cosima Rainer, Kunstsammlungsleiterin der Angewandten in Wien, Archim Hochdörfer als Direktor des Museums Brandhorst in München und die Südtiroler Kuratorin Sabine Gamper an.

Einen Fokus hat diese Jury auf Tiroler Kunst gelegt – und deshalb z. B. neben der Textilarbeit „The Rug“ weitere, reizvolle Papierarbeiten der Tirolerin Ulrike Müller ausgewählt. Der Zeitpunkt war ideal: Müller ist 2019 als einzige Österreicherin Teil der zentralen Ausstellung der Biennale in Venedig. Eine vergleichbare Arbeit wurde zuletzt auch in der Eröffnungsausstellung des Horten-Museums in Wien prominent präsentiert.

Ferdinandeum Museumstr. 15, Innsbruck; 29. Jänner 2023, Di-So 10–18 Uhr.

Müllers schematischem Katzenkopf hat Florian Waldvogel, Kurator der Präsentation, eine weitere Textilarbeit, dieses Mal von der Südtirolerin Barbara Gamper gegenübergestellt, während er am anderen Ende des Raumes und einer monumentalen Malerei von Elke Krystufek das Tiermotiv noch einmal aufgreift. Dazu gesellt sich Micha Willes gemalte Hommage à Maria „Mary“ Lassnig oder Verena Denglers bittere (weil gesellschaftskritische) „Dolce Vita“. Dass dieser Jury die Förderung von Künstlerinnen am Herzen lag, sieht man. Zumal die TLM-Sammlung hier wohl noch einige Lücken aufweist.

Lücken geschlossen wurden mit angekauften Arbeiten Josef Bauers (als Gegenpart zu Heinz Gappmayr) – bereichert wurde der Lois-Weinberger-Komplex. Die Serie „Baumfest“ (1977) mit der „Mein Apfelbaum“-Grafikserie von Markus Vallazza zu konfrontieren, ist interessant. Vallazza fungiert hier aber auch als Bindeglied zwischen zwei Ausstellungspräsentationen.