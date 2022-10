Filmfestival „CINEALE“ in St. Johann: Für 2500 Schüler heißt es wieder „Film ab“

St. Johann i. T. – Das Kinder- und Jugendfilmfestival „CINEALE“ erobert wieder die große Kinoleinwand in der Alten Gerberei in St. Johann: Zwar hat youngstar, der Verein für Kinder und Jugendkultur unter Obfrau Cornelia Erber, erst im April dieses Jahres zu den großen Filmvorführungen geladen, das war aber Corona geschuldet, weshalb die „CINEALE“ von November 2021 eben auf April 2022 verschoben werden musste.

Jetzt werden zum angestammten Novembertermin wieder beeindruckende Filme von jungen Held:innen und wahren Freundschaften gezeigt. Jugendliche Einsatzbereitschaft und der nicht immer leichte Weg zur Selbstfindung regen zum Diskutieren und Nachdenken an.

Neu in diesem Jahr ist eine eigene Dok-Film-Reihe. Für jede Schulstufe steht jeweils ein Dokumentarfilm zu brennenden Themen der Gesellschaft zur Auswahl, der mit entsprechendem Unterrichtsmaterial in den Klassen besprochen werden kann.

Neben den filmpädagogischen Angeboten für Schulen wird auch zu öffentlichen Filmen ein spannendes Rahmenprogramm mit Publikumsgesprächen und Live-Performances geboten: So ist Kurt Langbein, Regisseur des Dok-Filmes „Der Bauer und der Bobo“, am 5. November um 18 Uhr in der Alten Gerberei und steht den Besucher:innen im Regisseurgespräch Rede und Antwort.