„Lernort Landeck": Ein Blick über den schulischen Tellerrand

Landeck – Dass man in der Schule nicht nur für Prüfungen, sondern auch – oder vor allem – für das Leben lernt, diesen Grundsatz scheint sich die Mittelschule Clemens Holzmeister in Landeck auf ihre Schulfahnen geschrieben zu haben. Nach einer zweijährigen Coronapause starteten dort Lehrer wie Schüler wieder voller Tatendrang mit dem Projekt „Lernort Landeck“ („LeLa“) durch. An insgesamt sechs Vormittagen im Schuljahr 2022/23 sollen sich Schüler in zusammengewürfelten Kleingruppen auf eine spannende Reise durch ihre eigene Heimatregion begeben. Dabei erstrecken sich ihre 14 „Reiseziele“ von wichtigen öffentlichen Einrichtungen über Vereine bis hin zu historisch bedeutsamen Orten der Stadt.