Erdbeben der Stärke 2,4 im Sellrain-, Stubai- und Ötztal zu spüren

Innsbruck – In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich gegen 1 Uhr in den Stubaier Alpen, etwa sieben Kilometer südlich von Gries im Sellrain, ein Erdbeben der Magnitude 2,5. Es wurde im Sellrain, im Stubaital und im Ötztal von einigen Personen schwach bis deutlich wahrgenommen, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten. (TT.com)